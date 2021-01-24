Григоренко и Гавриков помогли "Коламбусу" обыграть "Тампу-Бэй"

"Коламбус Блю-Джекетс" со счетом 5:2 обыграл на своей площадке "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. По шайбе в составе победителей забросили Михаил Григоренко и Владислав Гавриков.

"Тампа-Бэй", одержавшая до этого три победы, вышла вперед на пятой минуте. В голевой атаке принял участие Александр Волков. Но "синие пиджаки" ответили тремя голами. Вторую шайбу забросил вернувшийся в "Коламбус" нападающий Михаил Григоренко, а третью защитник Владислав Гавриков. "Молнии" сократили отставание еще до первого перерыва, но это был их последний успех. "Коламбус" же забросил еще две шайбы и победил 5:2.

Помимо заброшенной шайбы Григоренко заработал две минуты штрафа. Также отметился удалением защитник гостей Михаил Сергачев. Вратарь "молний" Анжрей Василевский отразил 23 броска.