Григоренко помог "Коламбусу" впервые выиграть в новом сезоне НХЛ

Американский хоккейный клуб "Коламбус Блю Джекетс" добился первой победы в новом сезоне НХЛ. Это произошло в матче против "Детройт Ред Уингз". Итоговый счет матча – 3:2 в пользу "пиджаков".

Хоккеисты "Ред Уингз" забили первыми – на седьмой минуте матча ворота "Коламбуса" поразил Бобби Райан. Однако игроки "Блю Джекетс" ответили тремя шайбами подряд в исполнении Оливера Бьеркстранда, Александра Тексье и Пьера-Люка Дюбуа.

Последнему ассистировал российский нападающий Михаил Григоренко. Для него это стало первым набранным очком в новом сезоне лиги.

На такой результативный всплеск у игроков "Детройта" нашелся еще один контраргумент в исполнении того же Райана. Но произошел он уже на последней минуте матча.