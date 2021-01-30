Тысячи сторонников абортов митингуют в Варшаве

На улица Варшавы вышли несколько тысяч митингующих. Они протестуют против ужесточения законодательства об абортах. Польский Конституционный суд запретил женщине прерывать беременность даже в том случае, если в развитии плода есть тяжелые нарушения.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, передает РИА Новости. Стражи порядка преграждали людям путь с помощью кордонов, однако те находили обходные пути и продолжали шествие.

Полиция также пыталась задержать микроавтобус со звукоусиливающей аппаратурой, где находилась лидер движения Strajk Kobiet ("Забастовка женщин"). Завязалась потасовка. Лидер Strajk Kobiet и водитель автобуса пострадали от газа.

Аборты в Польше запрещены с 1993 года.