Чемпионат КХЛ. "Йокерит" уверенно победил "Торпедо"

Очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ завершился матчем финского "Йокерита" и нижегородского "Торпедо". Поединок проходил на домашней площадке "джокеров" в Хельсинки и завершился их победой со счетом 4:1.

Хоккеисты "Йокерита" начали матч голом Хаапалы в конце первого периода, а в середине второго шокировали автозаводцев, забив за 2 минуты еще два гола (Пильстрем и Иконен). Правда, почти тут же Шварц счет "размочил", но это был локальный успех гостей. Последний гол забил Анттила.

Обе команды в последних четырех встречах поделили победы и поражения поровну, но теперь у "Йокерита" чуть более веселая статистика. И в таблице Западной конференции клуб из Финляндии занимает 5-е место (59 очков). У "Торпедо" та же сумма турнирных баллов, но клуб идет на 7-м месте на "востоке". Впрочем, от 9-го, которое путевку в плей-офф не дает, волжан отделяют 11 очков.