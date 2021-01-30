Стало известно о различиях плазмы переболевших и привившихся

Лечение пациентов с COVID-19 плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших. К такому выводу пришли специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, которые провели исследование на данную тему.

"Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров по сравнению с плазмой переболевших", – говорится в сообщении Минобороны России, выдержки из которого приводит РИА Новости.

В военном ведомстве отметили, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой привитых доноров практикуется в лечебных учреждениях Минобороны с ноября прошлого года. Первым этот метод применил Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве.

В качестве доноров отбирают людей с высоким содержанием антител в крови – это около 10% от общего числа всех вакцинированных. В 2020 году "с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания", сообщили в министерстве.

В текущем году лечебные учреждения Минобороны планируют заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы. Сейчас для этого исследуют более тысячи вакцинированных военнослужащих.