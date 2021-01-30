Хэмилтон собирается в восьмой раз стать чемпионом "Формулы-1"

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон не планирует покидать "Формулу-1". Более того, семикратный чемпион намеревается стать восьмикратным.

В 2-20 году Льютис Хэмилтон в седьмой раз выиграл чемпионат мира. Британец сравнялся по количеству чемпионских титулов с Михаэлем Шумахером. Теперь Льюис хочет превзойти достижение знаменитого немецкого гонщика.

Льюис Хэмилтон выступает с 2007 года в "Формуле-1". Он семь раз становился чемпионом. В 2012 он выиграл титул, будучи пилотом McLaren, а еще шесть раз – в 2014, 2015, 2017,2018, 2019, 2020 становился чемпионом в болиде Mercedes.