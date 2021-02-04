Инсайдеры сообщают о подписании Хэмилтоном нового контракта с Mercedes

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон договорился с руководителями команды Mercedes о деталях и подписании нового контракта. Соглашение будет подписано на один и возможностью продлить сотрудничество еще на год.

Зарплата же британского пилота останется на прежнем уровне и будет составлять 40 миллионов евро за сезон, сообщает F1-Insider. Впрочем, боссы Mercedes позволят Хэмилтону самому продать два места для рекламы на шлеме и комбинезоне.

Кроме того, гонщику также будет предоставлено право заблокировать переход того или иного пилота в команду. Об этом попросил сам Хэмилтон, поскольку он не хочет видеть в качестве своего напарника по команде нидерландца Макса Ферстаппена.

Инсайдеры сообщают, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.