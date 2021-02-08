"Жду девятого сезона". Хэмилтон продлил контракт с Mercedes

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Льюис Хэмилтон продолжит свои выступления с командой Mercedes. Британец поставил подпись под новым соглашением с немецкой командой, которое рассчитано на один сезон.

"С нетерпением жду начала девятого сезона вместе с моими коллегами по Mercedes. Наша команда добилась невероятных достижений, – признался Хэмилтон пресс-службе Mercedes. – Мы ждем дальнейшего развития нашего успеха, постоянно стремясь к совершенствованию, как на трассе, так и за ее пределами".

Напомним, что Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года. За это время он завоевал семь чемпионских титулов, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером. Кроме того, британец обошел "Красного барона" по количеству выигранных Гран-при (95).

Новый сезон "Формулы-1" стартует 26 марта, когда состоится Гран-при Бахрейна.