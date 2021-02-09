Хэмилтон и Ферстаппен – самые высокооплачиваемые гонщики "Формулы-1"

Британец Льюис Хэмилтон возглавил список самых высокооплачиваемых гонщиков чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Накануне 36-летний пилот поставил подпись под новым контрактом с Mercedes.

Как сообщает The Sun, Льюис по соглашению, которое рассчитанное всего на десять месяцев, получит порядка 40 млн фунтов. Вторым в списке стал нидерландец из Red Bull Макс Ферстаппен, его заработная плата – 18,2 млн фунтов. Замкнул тройку лидеров 23-летний монегаск Шарль Леклер, которому Ferrari заплатит 10,19 млн фунтов.

Также в десятку вошли Дэниел Риккьярдо (McLaren, 10,19 млн), Карлос Сайнс (Ferrari, 7,28 млн), Себастьян Феттель (Aston Martin, 7,28 млн), Фернандо Алонсо (Alpine, 6,55 млн), Вальттери Боттас (Mercedes, 5,82 млн), Серхио Перес (Red Bull, 4,37 млн) и Кими Райкконен (Alfa Romeo, 3,64 млн).