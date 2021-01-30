"Реал" рассматривает кандидатуру Аллегри

Мадридский "Реал" кандидатуру Массимилиано Аллегри в качестве возможного главного тренера. В настоящее время итальянский специалист не связан контрактом ни с одним клубом.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Реал" хотел бы пригласить Массимилиано Аллегри на должность главного тренера. Инициатива исходит от президента мадридцев Флорентино Переса. Существует вероятность замены Зинедина Зидана на Аллегри в конце сезона.

Массимилиано Аллегри прославился своей работой в "Милане" и "Ювентусе", с которыми он шесть раз выигрывал чемпионат Италии – один и пять соответственно. С 2019 года итальянский специалист никого не тренирует. Также в услугах Аллегри заинтересована "Рома".