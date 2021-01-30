Василий Блаженный и знаменитый храм: репортаж "Вестей в субботу"

Всемирно известный храм на Красной площади в Москве, который большинство из нас называет "Василия Блаженного", но который Собор Покрова Богородицы, что на Рву. На каком таком рву? На Красной площади вроде ничего такого нет. В этом году у храма – юбилей. Не очень круглый (460 лет), но зато именно на этот юбилей собор разберут? Как это и что за детали там надо разобрать?

Этот собор, этот удивительный "букет" из сразу нескольких храмов, кажется, видели все. Но на самом-то деле не видел никто. Потому что только теперь, когда придумали коптеры-дроны, только с высоты птичьего полета можно увидеть все купола: в обычной жизни, с земли, четверть храмов-куполов-башенок скрыта. А там...

- А изображен здесь где-нибудь сам Василий Блаженный?

- На надгробной раке. Василий Блаженный – на настенной живописи, – рассказывает Татьяна Сарачева, заведующая отделом "Покровский собор" Государственного исторического музея.

Мы идем к тому изображению, к той иконе, которая ближе всего.

- Здесь совершенно другие реалии Кремля. Вот тот самый ров, который дал топографическую привязку Покровскому собору, – поясняет Татьяна Сарачева.

- Он у стены шел?

- Он шел вдоль Кремлевской стены. Сейчас на его месте находятся мавзолей и другие сооружения.

Непривычного красного цвета и колокольня Ивана Великого.

Сейчас красят макет Покровского собора. Точнее, разборный макет.

Ищем и находим место храма именно Василия Блаженного. Юродивый – нагой, в лохмотьях в любую погоду.

- Юродивый похоже на слово "урод". По-простому – чудик?

- Действительно, они вели непривычный для всех остальных образ жизни. Но за этим образом жизни скрывалась возможность быть ближе и к народу, и к власть предержащим. Известно, например, что сам Иван Грозный побаивался Василия Блаженного, – отметила Татьяна Сарачева.

- Единственный, кого побаивался.

– Да, "аки провидца душ человеческих".

Именно при Иване Грозном этот храм был построен. А в недавнем фильме "Грозный", в запомнившемся многим эпизоде, именно тому царю этот храм и привиделся – удивительный собор сразу из нескольких храмов.

Как бы то ни было, сегодня именно на фоне изображения того царя – макет храма, сделанный в начале прошлого века. А сейчас готовятся сразу два новых.

- Шатер над нами находится. Мы под сенью шатра, под покровом, можно сказать, Богоматери. Именно так трактовался шатер в Русской Православной Церкви, – рассказала Татьяна Сарачева.

Икона с вообще нагим Василием Блаженным – на первом уровне самого Покровского собора. Здесь же и самый ценный экспонат – покров самого святого юродивого, сделанный в мастерских Ирины Годуновой.

– Есть такая легенда, что мастерицы, которые вышивали это изображение, могли видеть на улицах Москвы Блаженного Василия, поскольку лик передан очень реалистично, – отметила Татьяна Сарачева.

Так ведь и в тактильной мастерской делают так, что можно понять и тем, кто не может увидеть, – объемные изображения образов.

ХХ век принес этому собору еще какие испытания. Достаточно вспомнить, о том, какими сопроводительными надписями большевики "украшали" иконостас. Но тот же ХХ век – это то, что сейчас в тактильном режиме воссоздают для музеев в других городах в другой мастерской.

– Специальное устройство, которое использовалось во время Великой Отечественной войны. И интересно, что работали с ним, как правило, тотально слепые или слабовидящие люди. Здесь есть шлем, сидение. Здесь сидел человек, с помощью вот этих больших раструбов он мог слышать, когда приближаются вражеские самолеты, – рассказала Ксения Дмитриева руководитель программы "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт".

– Хорошо строили?

– Строили на века. Посмотрите, какие толстые стены, – отметила Татьяна Сарачева.

Стены такие, что в любую погоду здесь – свой климат.

- И когда в мае приходят уже в легких платьицах и сандалиях, музейные смотрители Покровского собора иногда бывают в валенках, – сказала Татьяна Сарачева.

Удивительно: фрески и иконы этого собора любят именно этот климат. Но то, что придумали в фонде "Искусство. Наука. Спорт", – это вообще для любой погоды. Разборный макет будет стоять внутри, а целиковый – снаружи собора, который за 460 лет видел очень многое.

- В 2012 году наша страна вошла в конвенцию о правах инвалидов ООН. И эта конвенция говорит о том, что любой человек, в частности, человек с инвалидностью, имеет право на свободный доступ во все объекты или доступ к любой информации, – подчеркнула Ксения Дмитриева.

- Вопрос в том, как это право реализовать?

– Да. Существует закон том, что музеи обязаны создавать эту самую доступную среду. При этом музей получает госзадание, а в нем нет ничего о доступной среде, нет на это бюджета.

- И тут появляетесь вы.

– И тут появляемся мы. Мы нацелены еще на то, чтобы этот разрыв в законодательстве преодолеть.

- Давайте помечтаем, что из того, что мы с вами знаем глазами, что является частью мировой культуры, вы всенепременно хотели бы превратить вот в такого рода изображение, чтобы те, кто плохо видит или вообще не видит, тоже с этим познакомились?

– Наверное, было бы Сикстинскую капеллу интересно посмотреть, – признается Ольга Шу, руководитель мастерской тактильных макетов.

– А еще мы мечтаем обеспечить тактильными моделями объекты, входящие в Золотое кольцо России, – сказала Фатима Мухомеджан, директор фонда "Искусство, наука и спорт".

- Это и Переславль-Залесский, и Ярославль?

– Да, конечно.

- Здесь одна из задумок была – увидеть этот собор с высоты птичьего полета, рассмотреть все детали со всех сторон, потому что проработка здесь максимальная, – отметил Михаил Шу, сооснователь, технический руководитель мастерской тактильных макетов.

- Получается, эта модель и для тех, у кого есть проблемы со зрением или его нет вообще, и для тех, кто видит все, но зато он наконец-то впервые это все может увидеть?

– Такое интересно всем. Всегда.