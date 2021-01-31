"Россия – моя история": масштабный проект в 23 городах

"Россия – Моя история". Выставочный проект за несколько лет разросся и уже присутствует в 23 городах России – от Москвы до Владивостока и Сахалина. Особенно важно, что исторические парки растут в Сибири, на Дальнем Востоке, объединяя Россию общим пониманием общего прошлого. Полный эффект присутствия. И в отличие от обычных музеев в парке "Россия – моя история" экспонаты можно трогать руками и даже пробовать на вкус.

Где еще, как не во Владивостоке, на берегу Японского моря с видом на опоры красавца Золотого моста, появиться историческому парку "Россия – моя история"? Самый молодой, самый современный. 23-й в стране, он работает всего месяц и уже отметил свою первую тысячу посетителей. И это – в условиях пандемии. Здесь ждут открытия границ: Владивосток, словно окно в Россию для туристов из Азии.

"У нас есть экскурсовод со знанием корейского языка. В аудиогидах у нас есть китайский язык. Поэтому мы, конечно же, очень ждем, когда эта ситуация разрешится, закончится, и мы готовы будем принимать иностранных туристов", – сказал Роман Михайлов, руководитель экскурсионной службы парка "Россия – моя история" во Владивостоке.

Это именно исторический парк, не музей. Никаких ограждений, экспонатов под стеклом; электронные панели трогать не просто можно – нужно. Порой хватает даже не прикосновения, а взмаха руки. Живая история, понятная даже ребенку.

Все мы помним, как планы сражений изображались в школьных учебниках истории, – карты со стрелками. Многие так и не понимали, кто, на кого и откуда наступал. Здесь же все предельно наглядно. Ледовое побоище, Куликовская битва – просто поднеси руку к экрану – увидишь полноценную реконструкцию сражения.

В залах парка – Рюриковичи, Романовы, великие потрясения и Великая Победа ХХ века, годы Советского Союза и Россия наших дней. Здесь не упущена ни одна дата, ни одно высказывание, ни одна деталь. Например, образ русского медведя как олицетворение мощи России в ходу с XVI века – европейцы, со страхом и злобой, изображали так Ивана Грозного.

Выпады Запада в адрес России не новость, скорее, тенденция. На одном из стендов собраны основные антисоветские карикатуры за ХХ век. Возьмем период с середины 60-х до начала 80-х годов: космическая гонка, бойкот Олимпиады-80, афганская кампания. И так – практически с каждой страницей в живой исторической летописи. Круговые лабиринты залов парка как символ цикличности истории.

"Незнание истории очень часто оборачивались трагедиями для нашего народа. Ведь как сказано в Священном Писании, нет ничего нового под солнцем. Что было, то и будет", – отметил Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский, игумен Псково-Печерского монастыря.

23 исторических парка по всей стране – близнецы в том, что касается общей истории России. Но каждый отличается уникальным региональным контентом. Например, гостей из других регионов в парке Якутска обязательно пригласят к столу и угостят национальным блюдом. Здесь каждую неделю экспериментируют на кухне. Кулинарные традиции – тоже история. Экспозиция здесь выходит за пределы залов – у здания музея располагаются скульптуры тотемных животных для Республики Саха. Непременный мамонт, лошадь и – самое главное – бык.

"У якутов это – символ холода, мы ждем не дождемся, когда отвалится первый рог, это у нас в конце января должно произойти, когда будет окончание лютой зимы, а то у нас уже полтора месяца стоит 50-градусный мороз", – сказал Дмитрий Соловьев, директор исторического парка "Россия – моя история" в Якутске. Скульптура останется целой: рога, а затем и туловище исчезают у мифического быка. Он как олицетворение зимы, тает все больше с приближением весенних деньков.

На Сахалине в аудиогидах – обязательный японский язык. И региональная история тоже с акцентом страны Восходящего солнца. Ведь до 1945 года часть острова была японской префектурой. На фото – образцы архитектуры времен, когда Южно-Сахалинск назывался Тоехара. Здания сохранились и по сей день. И так – в каждом историческом парке России. Жители соседних регионов обязательно откроют для себя что-то новое.

Например, не все жители европейской части страны знают, что Владивосток создавался как город-крепость, а на страницах этой книги ее история в буквальном смысле оживает. Вот, например, Ворошиловская батарея, одна из самых современных на Владивостокской крепости, построенная в 30-е годы прошлого века. Батарея расположена так, что любой корабль, подошедший к острову Русский ближе, чем на 41 километр, попадал под ее прицел. И самое главное – башни Ворошиловки почти всегда укрывал густой туман, как сегодня. Так что противник не видел, откуда ведется огонь. А его корабли были как на ладони. К счастью, по реальному врагу из этих орудий никогда не стреляли.

А вот и вовсе уникальное фото – юный Николай II, тогда еще цесаревич, везет в тележке землю для закладки Транссиба. В 1891 году во Владивостоке он дал начало строительству железнодорожной магистрали. Из таких ярких, живых фрагментов соткана невероятная экспозиция парков "Россия – моя история". И впереди – очередное преобразование: парки станут центрами просвещения для школьников, которые откроются на этих площадках весной.

"Площадка исторических парков позволит школьникам свободно общаться на разные темы и понимать, что мы живем в прекрасной стране, у нас богатая история", – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В Крыму исторический парк создадут на базе "Артека". Уже совсем скоро. "Россия – моя история" появится во Пскове. Технически он, конечно, будет превосходить первые мультимедийные парки, но суть останется неизменной. Только с таким подходом выражение об Иванах, не помнящих родства, канет в Лету. И сохранится только на сенсорных панелях парков "Россия – моя история".