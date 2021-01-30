В "Артеке" началась долгожданная смена для детей со всей страны

В "Артеке" началась долгожданная новая смена. Впервые с марта прошлого года лагерь принимает ребят не только из Крыма, но и извне полуострова.

Первое знакомство – конечно, у моря. Эти ребята – первые участники новой смены, первой после пандемии для детей из всех регионов России.

Вот так выглядит комната артековцев Здесь в обычное время живут 6 человек, но из-за коронавируса – максимум 4. Правда, сейчас их здесь нет, комната пуста. Но как усидеть в помещении, когда за окном такие виды?! Несмотря на пасмурную погоду, первым делом – прогулка к морю.

Попасть в "Артек" – самая большая мечта Саши Гордеевой. И путь сюда был непростым. Из маленького села в Салехард она летела на вертолете, а уже оттуда самолетом – в Крым.

По приезду каждый артековец получает "форму мечты". Ярко-синие костюмы – для лагеря у самого побережья – "Морского".

Перед поездкой ребята теперь сдают и тест на коронавирус. Еще один – уже по приезду. Строгие требования Роспотребнадзора. Для вожатых и преподавателей – обязательный масочный режим. Медосмотр – сразу после прилета.

Сразу после заселения в "Артеке" начинает кипеть работа. Дети делают стенгазеты о науке – это главная тема смены.

Всего за эту смену в "Артеке" побывают почти полторы тысячи детей, в том числе даже из самых отдаленных уголков нашей страны.