Во все тяжкие: сеть нарколабораторий бывшего сотрудника ФСКН

Не забыл свои навыки бывший высокопоставленный сотрудник ФСКН, который, уволившись, пустился во все тяжкие. Так в Ивановской области его стараниями выросла огромная нарколаборатория. О тайной жизни борца с запрещёнными препаратами расскажет шеф-редактор итогового выпуска "Вести. Дежурная часть" Татьяна Шаззо.

По-моему, это лучшая иллюстрация фразы "не можешь победить врага – возглавь его". Видимо, и вероятный главарь криминального синдиката – бывший наркополицейский – боролся-боролся с наркотиками и проиграл. Служба прошла, а тяга к ней осталась! Вот, что значит – превратить работу в хобби. Человек так увлекся незаконным оборотом наркотиков, что просто не смог остановиться.

А дальше, как считают следователи, он сколотил банду и открыл сеть лабораторий по производству сильнодействующих препаратов. Один из таких цехов сотрудники управления ФСБ по Ивановской области накрыли минувшим летом.

Как зовут этого ивановского Пабло Эскобара – не сообщается. Известно лишь, что раньше он руководил подразделением ФСКН в столичном регионе. И как начальство отпустило столь ценного сотрудника? Ведь он, по сути, создал маленькую Колумбию в небольшой ивановской деревне. Эдакий медельинский картель под Кинешмой.

В общем, смотрите, удивляйтесь и не упрекайте потом сотрудников спецслужб в непрофессионализме. Эти кадры сняты внутри лаборатории. Куча канистр, бочек и других емкостей с прекурсорами. Есть даже мини-реактор. Удивительно, как тут все не взлетело на воздух. Сотрудники ФСБ в противогазах – в помещении, судя по всему, сильный запах химии.

- Реактор, лабораторное оборудование, инструкция, химия. Вот это вот называется фильтры, вот это вакуумный насос. Он вытягивает воду, и вот это вещество готовое отправляется дальше.

Бывший наркополицейский, похоже, имел богатый опыт и хорошо знал работу изнутри. Здесь и подбор кадров – на нелегальном производстве трудились рабы-иностранцы, и взаимодействие с регионами. Сильнодействующие препараты сбывали в Москве, Кабардино-Балкарии, во Владимирской, Саратовской, Волгоградской и Ивановской областях. Всего на подпольном производстве найдено почти 60 килограммов готового наркотика. Вот он – словно мешки с мукой в подсобке магазина.

Ну и куда же без конспирации? В этом бывший сотрудник ФСКН явно знал толк – видимо, сказалась служба оперативника. Нелегальный товар дилеры развозили в форме инспекторов ГИБДД. На черном внедорожнике со спецсигналами и номерами-перевертышами.

А еще в наркосиндикате было оружие, боеприпасы и приспособления для ведения бесшумной стрельбы. Главарь, как- никак силовик, хоть и бывший. Неужели скучал по тренировкам в ведомственном тире? А может, это его тактический ход? Сначала породить зло, а потом уничтожить всю заразу разом? Да и еще и коррумпированных чиновников из тени вывести. В банде, говорят, был и такой. Если верить местным СМИ, это глава Соболевского сельского поселения Юрьевецкого района Ивановской области – Константин Боричев. Вот он, предположительно, на фото – пришел поздравить бабушку с праздником и принес один тюльпанчик. Похоже, именно он выбирал где будет находиться нарколаборатория.

Наша съемочная группа отыскала тот самый коттедж в деревне Трениха. Ну как деревня, две дороги, один дом. Сразу ясно – чиновник как крепкий хозяйственник, нашел самое заброшенное место в округе. Двухэтажный дом с зарешеченными окнами и высокий забор по периметру. Двери криминальных цехов опечатаны. На улице – брошенная бетономешалка. А в этой постройке, возможно, спали наемные рабочие криминального синдиката. Грязное белье, спинка от автомобильного кресла. Сейчас все участники банды – в том числе чиновник, и бывший влиятельный силовик – под арестом.

Вот удивительно, если только этот, отдельно взятый руководитель подразделения ФСКН обладал такими знаниями и навыками, то за годы своей работы в ведомстве, он один, словно Рэмбо, должен был побороть наркомафию. Но, то ли служба была на первый взгляд не видна, то ли начальство не оценило рвения. А может, полицейский так рьяно контролировал свой личный оборот наркотиков, что на борьбу с ними уже просто не хватало ни сил, ни времени. Тот случай, когда работа не отпускает.