Пьяный житель Когалыма обстрелял банк, отдел полиции и был ранен ответным огнем

Днем в субботу, 30 января, в центре Когалыма произошла перестрелка в результате которой пострадал один из ее участников.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, мужчина 1971 года рождения подъехал на автомобиле к городскому отделу полиции и открыл огонь из охотничьего ружья по окнам здания. После этого злоумышленник переместился к финансовому учреждению на улице Молодежной, и обстрелял банковский офис.

В этот момент его настигли сотрудники правоохранительных органов, которые были вынуждены применить табельное оружие на поражение. В итоге преступник, находившийся, как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения, получил ранение и был госпитализирован. Помимо него никто не пострадал.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Помимо этого в рамках соответствующей проверки будет дана оценка обоснованности применения оружия полицейскими.