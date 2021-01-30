Дэйна Уайт не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в истории UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт назвал лучшего по его мнению бойца за всю историю UFC. Глава промоушена считает, что таковым является американец Джон Джонс.

В активе 33-летнего Джонса 26 побед из 27 проведенных боев. В тоже время Уайт в общении с журналистами TMZ признался, что непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов является лучшим в UFC на данный момент.

Напомним, что именно Нурмагомедов после своей победы над американцем Джастином Гэтжи в своем заключительном поединке в UFC сместил Джонса с первого места рейтинга лиги вне зависимости от весовой категории.