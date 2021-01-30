"Ювентус" вышел на третье место Серии "А", победив "Сампдорию"

"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в гостевом матче чемпионата Италии по футболу. Поединок проходил на генуэзском стадионе "Луиджи Феррарис" и завершился со счетом 2:0 в пользу футболистов из Турина.

Игроки "Старой синьоры" забили по голу в каждом из таймов. Сначала на 20-й минуте Федерико Кьеза открыл счет в матче, а уже в добавленное ко второму тайму время ворота генуэзцев поразил Аарон Рэмзи.

Таким образом, "Ювентус" набрал 39 очков в 19 матчах и поднялся на третье место таблицы Серии "А". "Сампдория" с 26-ю баллами занимает 10-е место.