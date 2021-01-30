Украинские военачальники подали в суд на Минобороны

Главком Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами Сергей Дроздов подали в суд на Минобороны страны. В своих исках они требуют отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные им по итогам служебного расследования.

Причины расследования не называются, поскольку обстоятельства дела засекречены. Однако, по некоторым данным, расследование и дисциплинарные меры связаны с авиакатастрофой в Харьковской области в сентябре прошлого года, в результате которой погибли 26 украинских военнослужащих.

27 ноября того же года министр обороны Украины Андрей Таран объявил Корнийчуку и Дроздову строгий выговор. В отношении Хомчака в тот же день было вынесено дисциплинарное взыскание. Украинские военачальники просят суд признать приказы о взысканиях незаконными и отменить их.

Главком ВСУ и начальник украинского Генштаба подали иски в Окружной административный суд Киева. Дата их рассмотрения неизвестна. Командующий Воздушными силами ВСУ обратился в Винницкий окружной административный суд. Рассмотрение его иска назначено на 3 февраля. Штаб командования Воздушных сил ВСУ находится в Виннице, уточняет ТАСС.

Украинский военный самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября 2020 года неподалеку от города Чугуев в Харьковской области при выполнении учебного полета. 26 из 27 находившихся на борту людей, членов экипажа, курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба, погибли, один человек выжил.

В конце декабря прошлого года Печерский районный суд Киева, рассматривавший дело о крушении Ан-26, избрал меру пресечения троим военным должностным лицам: командиру воинской части, руководителю полетами этой же части, а также командующему Воздушных сил Украины Дроздову. Последнему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Ранее ему было предъявлено обвинение в халатности.