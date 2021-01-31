Украинский эксперт объяснил, что происходит с военной верхушкой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами страны Сергей Дроздов оспаривают в судах наложенные на них дисциплинарные взыскания, поскольку они дают министру обороны Андрею Тарану возможность лишить их должностей, считает украинский политолог Михаил Чаплыга.

Он указал, что раз дело дошло до суда, значит, между руководством и подчиненными, несомненно, существует конфликт. Однако изгнать недовольных из госучреждения очень сложно. Поэтому сперва применяется такой негласный способ, как лишение премий. Если же после этого человек не уходит сам, чтобы его уволить, необходимо два дисциплинарных взыскания.

"Если уж они пошли в суд, то, очевидно, они оспаривают дисциплинарные взыскания, чтобы не быть уволенными по статье", – пояснил Чаплыга.

Эксперт рассказал, что знает случаи, когда госслужащие, не желавшие покидать свою должность, "умудрялись бороться так три-четыре года", сопротивляясь увольнению. Дело в том, что после ухода с высокого поста устроиться куда-то очень сложно. Эти люди "становятся заложниками собственного высокого ранга", отметил политолог, слова которого цитирует РИА Новости.

В целом же ничего уникального в данной ситуации нет, резюмировал Чаплыга.