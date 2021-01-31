Эммануэль Макрон: Brexit – это ошибка

Политика Великобритании стала центральной темой большого интервью, которое дал президент Франции Эммануэль Макрон изданию Тhe Guardian. Он отметил, что британским властям и Борису Джонсону необходимо определиться, кого считать союзниками: США или ЕС.

Лидер Франции уверен, что Лондон в будущем намерен опираться на заокеанских партнеров, что неизбежно повлияет на политические и экономические отношения с европейскими странами. "Евросоюзу потребуются разъяснения, поскольку возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам", – заявил Макрон.

Тем не менее, несмотря на историческое противостояние Франции и Великобритании, они остаются союзниками, по мнению президента. Что, впрочем, не помешало ему покритиковать выбор британцев по выходу из Евросоюза. "Мне очень нравится ваша страна, но, как я уже сказал, я думаю, что Brexit – это ошибка. Я уважаю суверенитет народа, и народ проголосовал за него, но, я думаю, что это голосование было основано на большом количестве лжи, и теперь мы видим, что это во многом усложнило ситуацию", – заявил Макрон.

Еще одним камнем преткновения в отношениях двух держав стала ситуация с вакцинацией от коронавируса. Макрон отметил, что поставки вакцин в ЕС будут жестко контролироваться. Евросоюз значительно отстает от США и Великобритании по числу вакцинировавшихся, напоминает "Интерфакс".