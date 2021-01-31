Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернулся на лед после отстранения за нарушение карантина и забросил победную шайбу в ворота "Бостон Брюинз". Благодаря своему 708-му голу Овечкин поднялся на седьмое место в списке бомбардиров НХЛ.

Гол в ворота "Бостона" стал для Овечкина 708-м. Столько же шайб забросил Майк Гартнер. Но Гартнеру потребовалось для этого 1432 игры в регулярном чемпионате. Овечкин сыграл 1157 встреч. Кроме того, 35-летний Овечкин продолжает карьеру и может улучшить свои показатели.

Ближайший ориентир для Александра Фил Эспозито, забросивший 717 шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 894 гола. Далее идут Горди Хоу – 801 и Яромир Ягр – 766.