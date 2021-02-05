Овечкин высказался о выходе на седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин высказался о своем выходе на седьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

В пятницу Овечкин забросил шайбу в ворота "Нью-Йорк Ренйджерс" (2:4). Этот гол стал 709-м для Александра в лиге. По этому показателю россиянин обошел Майка Гартнера.

"Да, здорово двигаться дальше. Но дело еще не закончено. Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие и наслаждаться моментом, – приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ. – Жаль, конечно, что команде не удалось набрать хотя бы очко, но еще начало года, мы пытаемся найти свою игру".

Напомним, больше капитана "Кэпиталз" в НХЛ забили только Уэйн Гретцки (894 шайб), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731) и Фил Эспозито (717).