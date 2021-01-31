Песков: потенциал отношений России и ЕС выбросили на помойку

Огромное количество вызовов диктуют необходимость развития диалога России и Европы, однако потенциал этих отношений просто выбросили на помойку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканалу "Россия 1".

"Совершенно необдуманно и необоснованно просто выбросили в помойку. Имеется в виду потенциал отношений между Россией и Евросоюзом", – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, ведущему программы "Москва. Кремль. Путин".

Вызовы, стоящие перед странами, требуют развивать этот диалог, но каждый день звучат заявления, и "заявления, которые мы слышим, и нам не нравятся", добавил представитель Кремля.