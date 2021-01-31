Турецкий "Газиянтеп" интересуется спартаковцем Кутеповым

Турецкий "Газиянтеп" заинтересован в приглашении спартаковца Ильи Кутепова. Речь идет о возможной аренде защитника сборной России.

В турецкой прессе появилась информация об интересе "Газиянтепа" к защитнику "Спартака" Ильи Кутепова. Турецкий клуб лишился центрального защитника Жана-Армеля Кана-Бийика и теперь в срочном порядке ищет игрока обороны. "Газиянтеп" постарается арендовать Кутепова, не попадающего в стартовый состав красно-белых, до конца сезона.

Пресс-служба "Спартака" прокомментировала информацию об интересе к Кутепову. Никто официально к москвичам не обращался. Интерес к Кутепову можно объяснить тем, что Илья является игроком самого популярного клуба России.