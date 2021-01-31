Патриарх считает, что молодежь теряет жизненные ориентиры

О кризисе молодого поколения, из-за которого юноши и девушки "буквально впадают в безумие", теряя всякие жизненные ориентиры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этой связи он призвал родителей формировать у детей убеждения, которые могли бы дать "достойный отпор всяким разрушительным влияниям".

Выступая с воскресной проповедью в Александро-Невском скиту, расположенном неподалеку от поселка Переделкино, патриарх отметил великое значение, которое несет в себе воспитание подрастающего поколения благочестивыми родителями.

"Самое большое влияние на формирование человека оказывают его родители", – подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

Вместе с тем патриарх Кирилл указал, что огромное влияние на молодежь оказывают СМИ, телевидение и интернет, с которыми родителям трудно конкурировать.

Обо всем этом священнослужитель призвал подумать "в эти особые дни". 31 января (18 января по старому стилю) Русская православная церковь поминает родителей преподобного Сергия Радонежского преподобных схимонаха Кирилла и схимонахиню Марию, напоминает ТАСС.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Русская православная церковь выступает против контроля над личностью, осуществляемого с помощью цифровых технологий.