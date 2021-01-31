"Твиттерная революция": "арабская весна" не привела к оттепели

Десять лет назад полыхнула на Ближнем Востоке и Северной Африке "арабская весна" – серия революционных протестов. Первой свершилась так называемая "жасминовая революция".

Вполне себе благополучный Тунис сверг президента Зин аль-Абидина Бен Али. С тех пор жизнь в стране стала – хуже. Страна – едва ли не главный поставщик исламских террористов, а сейчас – голодные бунты. Бедность, массовая безработица и коррупция. Люди в отчаянии вновь вышли на улицы.

Вслед за Тунисом 25 января 2011-го полыхнул Египет. А потом была Ливия, где революция стоила жизни лидеру Муаммару Каддафи. Далее, как говорится, везде: Сирия, Йемен, Кувейт, Иордания, Алжир, Марокко, Саудовская Аравия, Бахрейн, Судан.

Протесты широко поддержали на Западе. И не только добрым словом, а через так называемый "управляемый хаос". Через три года после начала "арабской весны" ее последствия остро ощутили в Европе, когда на континент хлынули миллионы арабов и африканцев.

Еще один итог революционного десятилетия – рост радикального ислама. В Египте после протестов власть, пусть и не на долго, взяли исламисты из движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ). В Сирии остатки головорезов из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и других террористических организаций объединились под черным флагом ИГИЛ (запрещено в РФ).

Пожалуй, лучше других с "арабской весной" справился Египет. Военные взяли власть в свои руки, а в 2014-м президентом Египта стал фельдмаршал Абдель Фаттах Ас-Сиси, сумевший навести порядок и не допустить гражданской войны.

Так начинались события, которые теперь весь мир воспринимает как самую яркую иллюстрацию начала эпохи нестабильности в арабском мире. Это главная каирская площадь – Тахрир, площадь Освобождения, была так названа после свержения монархии в 1952 году прошлого века. Для поколения социальных сетей название уже и не ассоциируется с прошлым – это новейшая для них история.

Десять лет назад действительно многим казалось, что события на Тахрире – это стихийное выступление противников Хосни Мубарака. Мол, диктатор довел жителей собственной страны до предела терпения. Тогда еще современные технологии "цветных" революций были в новинку на Ближнем Востоке. Сейчас мало кто помнит, но те события тогда называли "твиттерной революцией". Это сейчас есть термин "арабская весна" и сейчас же понятно, что те события к оттепели не привели.

Протест против Мубарака начинался как протест молодых образованных белых воротничков – средний класс требовал перемен. Но очень быстро на Тахрире оказались сторонники исламистов, а они уж требовали не просто перемен, они требовали радикальных изменений. И тут было все по сценарию, который потом станет классическим: мирный протест, радикализация протестующих, нападение на полицию, захват административных зданий, первые жертвы и среди протестующих и среди сотрудников структур безопасности, стрельба из огнестрельного оружия.

Президент ввел в крупные города армию, но военные заняли нейтралитет. Хосни Мубарак ушел в отставку 11 февраля, передал власть Высшему совету Вооруженных сил. Но исламисты уже вошли во вкус. Сторонники старейшей радикальной организации "Братья-мусульмане", в России она признана террористической, начали активно бороться за власть, активисты со всего Египта прибыли в Каир. При этом в городах страны продолжала царить анархия, силы правопорядка были деморализованы. Только 24 июня появился новый президент. Выборы выиграл Мухаммед Мурси – представитель "Братьев-мусульман". Он, конечно обещал стать главой государства для всех египтян, но не стал.

Депутат местного парламента Тарек Альхоли сам был участником столкновений на Тахрире. Он же потом вновь выходил на Тахрир в 2013 году, чтобы поддержать арест Мурси.

"Исламисты готовились к тому, чтобы захватить власть десятки лет. И, конечно, когда случились беспорядки и волнения, когда Мубарак ушел в отставку, представители "Братьев-мусульман" начали действовать. У протеста не было явного лидера, а исламисты – организованная сила. Хорошо, что военные в очередной раз предотвратили трагедию для страны и радикалы были выброшены из власти", – отметил Тарек.

Махмуд Бадр, он теперь тоже депутат, стал инициатором сбора подписей противников "Братьев-мусульман". И теперь он тоже считает, что исламисты воспользовались беспорядками на Тахрире 10 лет назад.

"Если бы радикалы оставались у власти, в стране был бы религиозный фашизм, у нас бы разгорелась гражданская война. В Египте живут люди разных конфессий, а "Братья-мусульмане" готовы были развязать войну со всеми, даже с шиитами. В период их правления случилось невероятное в истории Египта", – сказал Махмуд.

Действительно, после событий на Тахрире в Египте начались столкновения между мусульманами и христианами. Радикальные исламисты начали устраивать погромы в коптских кварталах, поджигать церкви. Только за одну неделю августа в 2013 году исламисты атаковали 42 церкви в Египте, из которых 37 просто сожгли.

Один из самых известных историков Египта, профессор Хелуанского университета Иссам Альдессуки, говорит: этого не случилось бы в стране без внешнего вмешательства: "Конечно это американский план, как говорила Кондолиза Райс, креативный хаос. США не нужны были сильные арабские лидеры, которые были гарантами целостности своих стран, они хотели раздробить государства Северной Африки и Ближнего Востока. А проще всего это сделать путем поддержки радикальных религиозных групп. Это была не революция, как ее понимали в ХХ веке. Поэтому когда у Египта появился президент Сиси, его сравнивали с Абдель Насером. Сиси стал лидером, который предотвратил большой пожар в стране".

Но новая власть, которая арестовала лидера Мурси и запретила деятельность "Братьев-мусульман", до сих пор ликвидирует последствия событий десятилетней давности. На севере Синая продолжается контртеррористическая операция, там армейские подразделения периодически вступают в бои с боевиками так называемого "Исламского государства" (запрещено в РФ). На трассах страны радикалы периодически нападают на туристов. В 2011 году рост ВВП Египта – более 5%. Но потом – колоссальный спад. Экономика не оправилась до сих пор. Ну, и, конечно, Египет более не считается одной из самых безопасных североафриканских стран.

Бетонные Т-образные стены. В Багдаде такие заборы – обычное дело. Такая примета стран с не стабильной военно-политической обстановкой. Эти заборы в Каире появились после свержения Мубарака. В основном так обезопасили себя иностранные дипломаты. Уже много лет прошло с тех пор, нор бетонные заборы убирать никто не спешит. Впрочем, и новых никто не ставит.