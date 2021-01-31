Бизнесмена, отметившегося в списках Forbes, избили в московском ресторане

Генеральный директор компании Oncoboх Андрей Гаража был избит в ресторане на Большой Якиманке в Москве, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительной информации, инцидент произошел накануне, 30 января. На бизнесмена, проводившего время в заведении, с кулаками набросился неизвестный мужчина.

После этого потерпевший отправился в больницу, а затем – обратился в полицию.

Как отмечает агентство, в минувшем году Гаража вошел в список журнала Forbes в категории "Наука и технологии", где были собраны перспективные россияне в возрасте до 30 лет. Основанное им предприятие специализируется на создании методов диагностики и лечения раковых заболеваний.