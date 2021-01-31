В России оценили план натовского удара от Overt Defence

"Фантастические сценарии" о планах НАТО ударить по Калининградской области РФ прокомментировал руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. О таких планах написал на минувшей неделе автор портала Overt Defence на основе данных американского Военно-морского аналитического центра.

По информации автора статьи, сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области включает в себя уничтожение ракетных комплексов "Искандер" и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. В наступлении при этом должны участвовать 30 тысяч польских военных.

Такие сценарии сочиняются десятками различных экспертов и институтов, заявил Дмитрий Лысков агентству РИА Новости, и их нельзя назвать иначе чем фантазиями. По его словам, у Калининградской области огромный туристический потенциал, турпоток туда прирастает из года в год, так что власти "рекомендовали бы перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов" в регион.

Сходную оценку публикации Overt Defence высказал и российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, различные негосударственные учреждения и отдельные эксперты сочиняют десятки подобных сценариев каждый год.