Военные ученые из РФ рассказали о гарантированной защите от агрессии НАТО

Военные ученые из Российской Федерации рассказали о варианте боевого применения Воздушно-космических сил, обеспечивающего гарантированную защиту от вероятной многосферной операции НАТО. О новом подходе рассказано в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика" (журнал издается Военным учебно-научным центром Военно-воздушных сил РФ).

Ранее в США и НАТО была разработана концепция многосферных боевых операций, которые будут проходить одновременно на земле, в воздухе, в море, в космосе и в киберпространстве. По замыслу военных США, эти операции будут начинаться с массированного воздушного удара для выведения из строя за считаные часы объектов ядерных сил противника, наиболее боеспособных частей, пунктов управления и связи, энергетики и так далее, сообщает РИА Новости.

В рамках таких атак НАТО предполагает одновременное нанесение ударов крылатыми, гиперзвуковыми и оперативно-тактическими ракетами, использование ударных беспилотников, а также пилотируемой авиации.

Для срыва возможных многосферных операций авторы исследования предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС. При этом ударе будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве. Противнику будет нанесен серьезный ущерб уже на начальном этапе его агрессии.

Нашим военным рекомендовано использовать авиацию с беспилотниками, ракетным оружием, средствами РЭБ. По мнению авторов статьи, до 2025-2040 годов типовыми элементами разведывательно-ударной системы России будут самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В публикации в качестве примера названы гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Авторы подчеркивают: срыв интегрированного удара НАТО с самого начала приведет к недостижению целей "многосферной операции", и руководство НАТО гарантированно откажется от ее дальнейшего проведения.