Канадец из рижского "Динамо" украл клюшку Ковальчука

Кража клюшки российского форварда омского "Авангарда" Ильи Ковальчука стоила канадскому защитнику рижского "Динамо" Джордану Мюррею продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиги. Когда выяснились подробности инцидента, команда из столицы Латвии расторгла с канадцем контракт.

Канадский оборонец проник в раздевалку гостей после утренней тренировки соперника и украл клюшку Ковальчука, сообщает Спортбокс.Ru. К инциденту подключилась охрана "Арены Рига" и по записям с камер видеонаблюдения злоумышленника вычислили.

Поначалу канадский игрок хотел спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес ее из здания. При этом Мюррэй не смог внятно объяснить своего поступка. "Динамо" расторгло контракт с хоккеистом-воришкой.