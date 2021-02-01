Дело сестер Хачатурян вернули в прокуратуру

Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

По его словам, защита просила служителей Фемиды вернуть дело в прокуратуру, чтобы устранить противоречие в обвинительном заключении.

Уголовное дело в отношении Крестины и Англелины Хачатурян поступило в Мосгорсуд летом 2020 года и с тех пор суд присяжных несколько раз переносился по разным причинам. Выделенное уголовное дело в отношении младшей, Марии, в данное время находится на рассмотрении столичного Бутырского суда.

Девушки обвиняются в том, что в июле 2018 года зарезали своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. В фабуле дела говорится, что мотивом преступления стала личная неприязнь на фоне многолетних издевательств мужчины, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

Эксперты пришли к выводу, что в момент убийства младшая из сестер была невменяема, в связи с чем она может быть освобождена от отбытия наказания и направлена на принудительное лечение.