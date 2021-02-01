Болгарские аферисты изготовили Сильвестру Сталлоне фальшивый паспорт

В Болгарии задержали группу аферистов, которых подозревают в массовом производстве фальшивых купюр и разнообразных документов. Свой уровень профессионализма и качество продукции на выходе они "рекламировали" с помощью болгарского паспорта на имя Сильвестра Сталлоне.

Обыски на минувшей неделе прошли более чем в 30 местах по всей стране, в ходе спецоперации, которая проходила совместно с Европолом и Секретной службой США, были изъяты печатные станции, которые использовались для тиражирования "липовых" евробанкнот (впрочем, злоумышленники подделывали и доллары) и производства паспортов и водительских удостоверений.

На съемной квартире в Пловдиве стражи порядка обнаружили без малого 3 тысячи поддельных банкнот номиналом 100 евро и 6,8 тысячи купюр номиналом 50 долларов. Эксперты отметили высокое качество подделок, которые невооруженным глазом невозможно отличить от оригинальных.

А в Софии оперативники изъяли множество поддельных документов, среди которых обнаружился и "липовый" болгарский паспорт на имя Сильвестра Сталлоне. Как выяснилось, подозреваемые присвоили герою "Рокки" и "Рэмбо" гражданство, чтобы рекламировать свои услуги – удостоверение личности актера выступало своеобразной визитной карточкой их деятельности.