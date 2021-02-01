Шестиклассник из мести поджег одноклассницу в Самарской области

В Самарской области шестиклассник поджёг свою одноклассницу. Таким образом подросток попытался отомстить за полученную "двойку". Об этом сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В ходе расследования выяснилось, что в день случившегося мальчик не выучил домашнее задание. Подростка вызвали к доске на уроке английского языка. Учитель попросил прочитать наизусть заданный диалог. Школьник хотел подсмотреть задание в учебнике одноклассницы, но та закрыла книгу.

Разозлившийся мальчик решил дождаться девочку после уроков. Когда школьница вышла на улицу, он догнал её, облил капюшон и рукав куртки антисептиком, а затем поджёг смесь. На помощь пострадавшей бросились подруги и проходивший мимо очевидец. Куртку сбросили с ребёнка и кинули в снег.