КХЛ. "Ак Барс" переиграл "Трактор" в Челябинске

Хоккеисты казанского "Ак Барса" добились выездной победы в матче КХЛ в Челябинске, где им противостоял местный "Трактор". Гости из столицы Татарстана взяли верх над челябинцами с минимальным счетом 3:2.

Игроки "Трактора" забили первыми и уже на второй минуте – счет был открыт Лукашем Седлаком. Однако казанцы переломили ход игры и ответили тремя поочередными шайбами. Их авторами стали Стефан Да Коста, Артем Лукоянов и Кирилл Петров.

Хозяева сократили отставание до минимума усилиями Ника Бэйлена, но перевести матч в овертайм им не удалось.

"Ак Барс" выиграл третий матч подряд в "регулярке" КХЛ. Челябинцы проиграли второй матч кряду.