Яшина и Пивоварова арестовали за митинги и неповиновение

Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестованы. Соответствующее решение принял Измайловский суд.

Яшин и Пивоваров обвиняются в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и участии в несанкционированном митинге. Глава московского муниципального округа Красносельский получил штраф в размере 20 тысяч рублей и десять суток ареста. Пивоваров, в свою очередь, повторно нарушил порядок проведения массового мероприятия, за что получил 29 суток ареста, сообщает "Интерфакс".

Илья и Андрей были задержаны в воскресенье, 31 января, в центре Москвы. Они участвовали в несанкционированной акции.