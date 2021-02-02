Максимально просто и дешево: "гаражную амнистию" в России продлят до 2026 года

"Гаражную амнистию" продлят до 1 марта 2026 года. Ранее Госдума в первом чтении приняла документ, сейчас он проходит доработку ко второму чтению. "Гаражная амнистия" затронет не менее полутора миллионов человек. В чем суть амнистии?

Максимально просто и с минимальными расходами. Российские регионы готовятся к "гаражной амнистии". Построенные 30 лет назад большинство капитальных гаражей по-прежнему остаются вне-закона. Речь идет о миллионах подобных объектов по всей стране, но подсчитать их точное количество невозможно даже примерно.

"У нас есть данные от Росреестра, от Налоговой инспекции. Они предполагают, что будет где-то миллион или полтора. Но что будет по факту – мы, кончено, узнаем. Реально есть десятки тысяч кооперативов, которые существуют в качестве юридических лиц. Сколько там гаражей – это нам жизнь покажет и преподнесет сюрпризы", – комментирует ситуацию автор законопроекта, депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников.

Гараж есть, владелец оплачивает взносы и аренду, но на бумаге им не владеет. Ни продать, ни передать по наследству такие гаражи невозможно. В такой ситуации сегодня находятся несколько миллионов человек. Исправить это должен новый федеральный закон. Депутаты Госдумы уже приняли проект в первом чтении. Теперь остается его доработать.

"С одной стороны, мы должны дать возможность оформить свои права всем гражданам, которые владеют гаражами. С другой – не должны дать возможность легализовать откровенный самострой, который введен со всеми возможными нарушениями", – объясняет заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексей Бутовецкий.

Получить право на собственность гаража и, что еще важнее, земли под ним – сейчас дело непростое. По закону надо сначала доказать это право в суде. На походы по юристам и всем инстанциям уходят месяцы, и обходится это недешево. Новый закон процедуру должен упростить, и, что важно, сделать доступной.

"В небольших городах зарплаты небольшие. И лишние 10-15 тысяч на оформление технических планов – это значительные расходы", – говорит депутат Городской думы города Ростов-на-Дону Сергей Татаринцев.

Под амнистию попадают капитальные гаражи, построенные до 2014 года. На так называемые ракушки или железные боксы закон не распространяется. Земля под объектом тоже становится собственностью владельца. Чтобы доказать право на строение, нужен лишь один из перечисленных документов. Пусть даже косвенных. После процедуры и получения документов изъять гараж без согласия собственника будет невозможно.