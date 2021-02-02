На Сахалине пассажирский поезд не доехал до пункта назначения

Как сообщает Sakhalin.info, происшествие случилось на перегоне Вахрушев — Туманово. В составе, который следовал из Ноглик в Южно-Сахалинск, ехали около ста человек. Вынужденная остановка произошла из-за поломки локомотива.

Дальневосточная железная дорога пока не давала официальных комментариев по поводу происшествия. Но как сообщают местные СМИ, по данным на 8:30 (00:30 по Москве), поезд еще стоял в месте поломки. Сотрудники железной дороги отправили запасной тепловоз, чтобы отбуксировать состав на ближайшую станцию в Макаров.

По предварительным данным, часть пассажиров, которые опаздывали из-за непредвиденной задержки, и пожилых людей отправили к местам следования на автобусе. Людям, оставшимся в поезде, ничто не угрожает.