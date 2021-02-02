Полиция заставила извиниться мужчин, угрожавших ружьем незнакомому пенсионеру

В садовом хозяйстве, расположенном в окрестностях Иркутска, двое мужчин с собакой забавы ради угрожали ружьем пенсионеру со словами: "Охота началась!" По словам очевидцев, агрессоры находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Инцидент произошел 28 января неподалеку от поселка Падь Мельничная. Вскоре в местном паблике появилось сообщение, что полиция не приняла заявление на приставших к пожилому человеку мужчин.

Тем временем, полицейские нашли мужчин с ружьем. Один из них после этого приехал к пенсионеру лично попросить прощения за свой необдуманный поступок. Второй извинился перед камерой.

Ружье, оказавшееся пневматическим оружием, было изъято. Вскоре действиям хулиганов, напугавших пожилого садовода, будет дана правовая оценка.

В полиции также отреагировали на запись в паблике о своем бездействии, призвав администраторов и пользователей местных групп подвергать сомнениям информацию без комментариев должностных лиц.