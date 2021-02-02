Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в насилии, которые озвучили его бывшая девушка, актриса Эван Рейчел Вуд, а также еще несколько женщин.

У себя в Instagram Мэнсон назвал эти обвинения "ужасными искажениями действительности".

"Мои интимные отношения всегда строились на взаимном согласии с партнерами, близкими мне по духу. Это правда – независимо от того, как и почему иные из них сегодня предпочитают искажать прошлое", – заявил артист.

Эван Рейчел Вуд рассказала, что начала встречаться с Мэнсоном, когда ей было 19 лет, а ему – 38. По ее словам, артист начал ухаживать за ней, когда она была еще несовершеннолетней. Отношения пришли к тому, что Мэнсон "промыл ей мозги" и стал подвергать "психологическому и физическому насилию", призналась актриса. Это продолжалось 2007 по 2010 год, уточнила она.

Другие партнерши исполнителя присоединились к обвинениям, сообщив, что Мэнсон связывал их, избивал и делал интимные фото против их желания.

Вскоре после этого Мэнсона отстранили от участия в проектах "Американские боги" и "Калейдоскоп ужасов". Эпизоды с его участием были вырезаны из сериалов.