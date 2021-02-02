Закрыл собой напарницу. В Самаре агрессивная собака прокусила полицейскому руку

29 января в Куйбышевском районе Самары собака прокусила полицейскому руку, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что жители вызвали полицию для усмирения агрессивного пса.

"Вызов по линии 02 к нам поступил около 9 часов вечера, на место отправили наряд патрульно-постовой службы полиции", – рассказали в правоохранительных органах.

На место выдвинулся патруль из двух человек: девушка и молодой человек. Как только полицейские вышли из автомобиля, животное набросилось на них. Согласно поступившей информации, 27-летний полицейский заслонил собой напарницу, собака вцепилась мужчине в руку. Пса отогнали с трудом, пострадавший был направлен в больницу. У него зафиксирована травма кисти руки.

Местонахождение собаки в данный момент неизвестно. По факту происшествия проводится проверка. Тем не менее, кого считать ответственным за случившееся – неизвестно.