Весна придет не скоро: московские сурки проспали свой День

Невзирая на то, что в Москве 2 февраля выдалось солнечным, синоптики не советуют ждать скорого прихода весны. Столичные жители столкнутся с похолоданием, которое затянется до середины февраля.

Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что февраль 2020 года будет более холодным, чем обычно. Ждать тепла не стоит и в марте. По словам Тишковца, весна придет в Москву в последние дни марта.

2 февраля некоторые страны отмечают День сурка. Этот праздник напрямую связан с погодой. Поведение грызуна позволяет определить, как скоро наступит весна. Если животное спокойно покидает нору, значит, зима скоро отступит. Если же сурок вылезает из укрытия, но прячется обратно, пугаясь собственной тени, то зима будет царствовать еще шесть недель.

В Московском зоопарке рассказали, что столичные грызуны к этому празднику остаются равнодушными. День сурка они мирно проспали в своих норах. Связано это с тем, что в России обитают степные грызуны, а для них характерен более затяжной период спячки.

Тем временем американский сурок Фил, проживающий в штате Пенсильвания, предсказал наступление поздней весны. В этом году за погодным предсказанием из-за коронавируса наблюдали онлайн.

Идею отмечать День сурка выдвинул издатель газеты "Панксатони спирит" еще в 1886 году. В 1899 году в городке уже был создан "Клуб сурка".

Издание Stormfax Almanac ведет статистику предсказаний грызунов. Оно подсчитало, что прогнозы сурков сбывались лишь в 39 процентах случаев.