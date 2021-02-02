Избившему на дискотеке девушек рецидивисту дали три года колонии

Жителя Махачкалы отправили в колонию строгого режима за побои, нанесенные на дискотеке двум девушкам.

Инцидент произошел 18 июля 2020 года в одном из кафе Харабалинского района Астраханской области. Как сообщает региональное управление МВД, в тот вечер мужчина приставал, распуская руки, к 25-летней девушке, несмотря на ее неоднократные отказы.

В конце концов, девушка оттолкнула навязчивого ухажера во время танца. Мужчина, считающий, вероятно, себя неотразимым, разозлился и с размаху ударил объект своего ухаживания по лицу.

Девушка упала и потеряла сознание. На помощь пришла подруга пострадавшей, в то время, как агрессор невозмутимо продолжил танцевать над телом поверженной.

Подруге, отталкивающей мужчину, достались два крепких удара по лицу, после чего одному из посетителей удалось ненадолго увести распускающего руки танцора.

Девушки скрылись в туалет, и навязчивый поклонник последовал за ними, ломясь в дверь с требованиями не обращаться в полицию.

Дебошира вскоре задержали. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за разбой и убийство.