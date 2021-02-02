Еще два российских города возобновляют международное авиасообщение

В России возобновляется международное авиасообщение из Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Соответствующее решение принято с учетом эпидемиологической обстановки.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение из ряда городов, в числе которых Екатеринбург, Минеральные Воды, Махачкала, Иркутск, Пермь, Хабаровск, Нижний Новгород и Астрахань.

В настоящее время полеты осуществляются в Белоруссию, Египет, ОАЭ, Турцию, Швейцарию, Танзанию и ряд государств.