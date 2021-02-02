Москвичей предупредили о плохой погоде в ночь на 3 февраля

Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды в ночь со вторника на среду, со 2 на 3 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В городе ожидается тумань, гололедица и изморозь. Это может привести к затруднению движения и увеличению риска ДТП. В связи с этим автомобилистов призвали строго следовать правилам дорожного движения и не превышать скорость.

Пешеходам посоветовали выбирать удобную обувь, которая имеет нескользящую подошву.

Отмечается, что такая погода продержится до утра 3 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о наступлении морозов. По его словам, на следующей неделе на термометрах может быть до минус 28 градусов.