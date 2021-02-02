Музей хоккея в Москве продолжит работу под эгидой ФХР

Музей российского хоккея, закрывшийся в понедельник, первого февраля, из-за финансовых затруднений, продолжит свою работу под эгидой Федерации хоккея России.

Накануне пресс-служба музея сообщила на странице в Facebook, что уже несколько месяцев заведение не получает финансирование: "К огромному сожаления в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен".

Однако уже во вторник Федерация хоккея России заявила, что Музей, переживший в 2020 году финансовый кризис из пандемии, продолжит работу и свое развитие под эгидой ФХР.

Напомним, Музей был открыт в мае 2016-го года. Он находится неподалеку от стадиона "ЦСКА Арена". Инициатором его создания был клуб "Легенды хоккея".