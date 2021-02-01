Музей хоккея в Москве закрыт из-за проблем с финансированием

Принято решение о закрытии московского музея хоккея. Учреждение испытывает финансовые затруднения, что и является главной причиной прекращения его функционирования.

Пресс-служба музея сообщила об этом на странице в Facebook: "У нас грустная новость. Уже несколько месяцев музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожаления в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с первого февраля 2021 года музей закрыт".

Музей проработал неполные пять лет. Он был открыт в мае 2016-го года. Он находился неподалеку от стадиона "ЦСКА Арена". Инициатором его создания был клуб "Легенды хоккея". Поддержка работы музея осуществлялась Федерацией хоккея России.