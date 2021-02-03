В Ванинском районе застрелили агрессивную тигрицу

На Дальнем Востоке застрелили конфликтную тигрицу. В Ванинском районе в начале января после встречи с ней погиб мужчина.

Специалисты выслеживали зверя более трех недель. Разрешение на ликвидацию хищника получили в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. От усыпления охотоведы отказались – тигрица при встрече с людьми вела себя весьма агрессивно, человека не боялась.

"Это произошло в 200 метрах от метеостанции, где постоянно проживают люди. Она проявляла определенный нездоровый интерес, она в буквальном смысле заглядывала в окно метеостанции и разбила там стекло. То есть зверь представлял реальную опасность для тех людей, которые находятся на метеостанции, но и для любых других, потому что вкус человеческой крови он уже, к сожалению, попробовал", – рассказал Андрей Стрельников, первый замминистра природных ресурсов Хабаровского края.

Как напоминает ГТРК "Дальневосточная" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", дикой кошке порядка четырех лет. Она стала известна после нападения на охотника. Трагедия произошла ночью 9 января, когда мужчина один находился в лагере. Его товарищи застали лишь следы борьбы с хищником. Тело обнаружили уже на рассвете. При себе у него не было оружия.