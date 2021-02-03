Неймар согласовал новый контракт с "Пари Сен-Жермен"

Нападающий футбольной сборной Бразилии Неймар согласовал новый контракт с чемпионами Франции из "Пари Сен-Жермен". Похоже, все разговоры о том, что футболист хочет покинуть Париж, остаются в прошлом.

Неймар договорился с "ПСЖ" о продлении контракта на 4 года, сообщает бразильское издание TNT Sports. По сведениям источников в окружении игрока, контракт согласован и о его подписании объявят в течение ближайшей недели.

EXCLUSIVO! Segundo informações do nosso @marcelobechler, Neymar está próximo de assinar a renovação com o PSG, que pode ser anunciada ainda nesta semana. O contrato seria pelos próximos quatro anos. E aí, o que achou? #Neymar #PSG pic.twitter.com/gkkaWYeHWr — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 2, 2021

Звездный бразилец выступает за парижан с 2017 года после перехода из "Барселоны" за 222 млн евро. Срок его текущего соглашения рассчитан до лета 2022 года. При этом много раз 28-летнего форварда сватали в другие клубы-гранды Европы: то он собирался вернуться в "Барсу", то выбирал мадридский "Реал", то искал потенциальных работодателей в Англии.