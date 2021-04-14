Неймар согласился продлить контракт с "Пари Сен-Жермен"

Один из лидеров "Пари Сен-Жермен" Неймар не покинет ряды чемпионов Франции. Бразилец согласился продлить контракт с клубом.

Контракт Неймара рассчитан до июня 2021 года. Чтобы удержать нападающего в клубе парижанам необходимо продлить действующий договор. Ранее Неймар часто говорл о желании вернуться в "Барселону", а сама "Барса" была готова купить бразильца.

Но Неймар сам развеял все слухи о своем уходе. "Я невероятно счастлив в Париже. Поэтому никаких проблем с контрактом не существует", – приводит слова бразильца "Спорт-Экспресс".

Неймар был куплен "ПСЖ" у "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола.