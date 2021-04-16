Неймар и "ПСЖ" договорились на пять лет за 150 млн евро

Неймар окончательно перестал капризничать и решил остаться во французском "Пари Сен-Жермен" еще на 5 лет. Новое соглашение для ведущего форварда сборной Бразилии будет действительно до 2026 года с опцией продления на сезон.

Согласно договоренностям, футболист будет получать 30 млн евро в год, то есть за весь срок он заработает 150 млн евро. "ПСЖ" официально объявит о подписании нового контракта с 29-летним форвардом в ближайшие дни, сообщают инсайдеры. При этом в текущем сезоне Неймар провел за клуб всего 13 матчей в Лиге 1 и забил 6 голов.